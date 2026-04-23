Noch im Februar ging die Zentralbank davon aus, dass Südkoreas BIP 2026 um insgesamt zwei Prozent steigen könnte. Die Konfliktlage in Nahost und die daraus resultierende Energiekrise haben jedoch den ökonomischen Ausblick für die nächsten Monate deutlich eingetrübt. Südkorea ist wie die meisten ostasiatischen Volkswirtschaften stark auf Öllieferungen über die derzeit weitgehend geschlossene Strasse von Hormus angewiesen.