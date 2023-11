Der Biosprithersteller Cropenergies blickt wegen stark gesunkener Ethanolpreise pessimistischer auf das noch bis Ende Februar 2024 laufende Geschäftsjahr. Der Vorstand hatte bereits mit einem Umsatz- und Ergebnisrückgang im Vergleich zum vorangegangenen Rekordjahr gerechnet, dieser dürfte nun noch deutlicher ausfallen. So geht das Management jetzt von einem Jahresumsatz in Höhe von 1,24 bis 1,3 Milliarden Euro aus, wie die Südzucker -Tochter am Mittwoch in Mannheim mitteilte. Hier standen zuvor noch 1,27 bis 1,37 Milliarden Euro im Plan. Die Aktie reagierte mit einem Kursrutsch. Auch das Papier der Konzernmutter Südzucker geriet unter Druck.

15.11.2023 11:48