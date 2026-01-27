Nicolas Matter ist seit 18 Jahren CEO und Verwaltungsratspräsident des Kaffee- und Kakaohändlers Walter Matter SA. Er engagiert sich seit 2016 im Vorstand von Suissenégoce und war zuletzt Vizepräsident. Matter wolle insbesondere die Interessen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) im Verband und gegenüber Behörden stärken, heisst es.
Zudem wurde Markus Nunnenmacher, CFO der MRI Trading AG, als Vizepräsident bestätigt. Neu in das Führungsteam rückt Rob Abbott, Group Treasurer der Vitol SA, ebenfalls als Vizepräsident. Abbott bringt laut Mitteilung umfassende Erfahrung in Finanzen und ESG-Themen ein.
Suissenégoce vertritt als Dachverband die Interessen von über 200 Unternehmen aus Rohstoffhandel, Schifffahrt und verwandten Dienstleistungen. Die Branche trägt laut eigenen Angaben rund 8 bis 9 Prozent zum Schweizer BIP bei und beschäftigt etwa 10'000 Personen in der Schweiz.
tp/jl
(AWP)