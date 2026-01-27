Nicolas Matter ist seit 18 Jahren CEO und Verwaltungsratspräsident des Kaffee- und Kakaohändlers Walter Matter SA. Er engagiert sich seit 2016 im Vorstand von Suissenégoce und war zuletzt Vizepräsident. Matter wolle insbesondere die Interessen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) im Verband und gegenüber Behörden stärken, heisst es.