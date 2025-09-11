Der Vertrag deckt eine breite Palette von Pumpen, Mischern und Turbokompressoren ab, wie Sulzer am Donnerstag mitteilte. Er könne zudem um weitere Produkte ergänzt werden. Die beiden Unternehmen hatte bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet.
Die Vereinbarung gilt auf Gruppenebene und hat damit eine breitere Zielgruppe innerhalb des Unternehmens als bisher. Insbesondere können Tochtergesellschaften und Unternehmen, die an Veolia beteiligt sind, nun auch von den Wasseraufbereitungsanlagen von Sulzer profitieren.
Veolia mit seinem Hauptsitz in Paris hat sich auf das Wasser-, Abfall- und Energiemanagement spezialisiert. Finanzielle Angaben zum neuen Rahmenvertrag werden in der Mitteilung keine gemacht.
(AWP)