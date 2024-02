Wer sich von der «Strategie 2028» den grossen Wurf erhofft hatte, war vielleicht enttäuscht. Denn weder will Thoma etwas an den Strukturen des Unternehmens ändern, noch an der Marktausrichtung. «Wir haben eine Überprüfung der Strategie angekündigt und nicht wie verschiedentlich gelesen eine neue Strategie», erklärte sie im Gespräch mit AWP.