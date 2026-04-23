Angaben zur Grösse des Auftrags machte Sulzer nicht. Saudi-Aramco gehört zu den grossen Kunden von Sulzer. 2023 haben die Winterthurer die Anlage in der Hauptstadt Riad in ein Industriezentrum mit 13'000 Quadratmetern ausgebaut, das eine Fertigungs- und Servicewerkstatt sowie Lagerhallen für Ersatzteile umfasst.