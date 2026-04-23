Die Vereinbarung laufe über fünf Jahre mit der Option auf eine Verlängerung um drei Jahre, teilte Sulzer am Donnerstag in einem Communiqué mit. Konkret umfasst die Rahmenvereinbarung die globale Lieferung von Zentrifugalpumpen und Ersatzteilen sowie Service-Dienstleistungen für Aramco.
Angaben zur Grösse des Auftrags machte Sulzer nicht. Saudi-Aramco gehört zu den grossen Kunden von Sulzer. 2023 haben die Winterthurer die Anlage in der Hauptstadt Riad in ein Industriezentrum mit 13'000 Quadratmetern ausgebaut, das eine Fertigungs- und Servicewerkstatt sowie Lagerhallen für Ersatzteile umfasst.
jb/cf
(AWP)