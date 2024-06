Angesichts ihres gewaltigen Rückstands in den Umfragen vor der britischen Parlamentswahl übernehmen die Konservativen von Premierminister Rishi Sunak zunehmend Forderungen rechtspopulistischer Kräfte. Die Tory-Partei kündigte am Dienstag im Falle eines Wahlsiegs am 4. Juli eine jährliche Obergrenze für die Einreise von Migrantinnen und Migranten an. Eine konkrete Zahl nannten Sunak und sein Innenminister James Cleverly aber nicht. Sie solle von einem Beratungsgremium festgelegt werden, sagte Cleverly.