Der neue GAV tritt im Januar 2026 in Kraft. Der Mindestlohn steigt um 2000 Franken auf 59'000 Franken. Zudem erhalten Mütter künftig 20 Wochen und Väter oder das andere Elternteil acht Wochen bezahlten Urlaub. Auch der Adoptionsurlaub wird auf acht Wochen verlängert.
Mitarbeitende können zudem ihr Pensum vorübergehend reduzieren, etwa zur Familienbetreuung oder für persönliche Weiterentwicklung. Ab 58 Jahren ist ein gleitender Übergang in die Pension möglich. Sunrise will damit seine Position als mitarbeiterorientierte Arbeitgeberin stärken.
to/uh
(AWP)