Ein guter Börsenstart hatte sich abgezeichnet, aber nicht ein so guter. Am Vortag hatten die amerikanischen Hinterlegungsscheine ADS von Sunrise an der US-Technologiebörse Nasdaq um 6,2 Prozent auf 48,00 Dollar zugelegt. Damit wäre ein Eröffnungskurs in der Schweiz von rund 43 Franken zu erwarten gewesen.