Dies hat der Mutterkonzern Liberty Global in seinen konkreten Fahrplan für die Abspaltung von Sunrise am Mittwoch bekannt gegeben. In einem ersten Schritt muss eine ausserordentliche Generalversammlung von Liberty Global die Abspaltung des Schweizer Tochterunternehmens genehmigen. Diese GV solle am 25. Oktober stattfinden.