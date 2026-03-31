Damit ist Sunrise der erste Telekomanbieter, der seine Plattform auch für Kunden ohne TV-Abo öffnet. Bei der Swisscom sind Drittanbieter wie Disney+ oder Netflix nur für Fernseh- oder TV-Appkunden im Paket buchbar. Alternativ können Streaming- oder Sportfans weiterhin bei jedem Anbieter wie Netflix oder Sky direkt bestellen. Allerdings erschwert das die Übersichtlichkeit.