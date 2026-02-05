Die Kündigungen sollen im laufenden und im kommenden Monat erfolgen, wie Sunrise am Donnerstag nach dem Ende der Konsultationsphase mitteilte. Die Sunrise-Geschäftsleitung habe im Austausch mit der Arbeitnehmervertretung und der Gewerkschaft Syndicom die Vorschläge zur Minderung des Stellenabbaus und zu dessen Auswirkungen vertieft geprüft.