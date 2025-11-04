«Bisher waren wir hier nur mit Lebara und Swype in Nischen direkt tätig», erklärte Sunrise-Nebenmarken-Leiter Stefan Fuchs am Dienstag bei der Präsentation der neuen Marke CHmobile in einem Communiqué. Die Marke richte sich an Sparprofis. Diese Kundenschicht habe eine hohe Wechselbereitschaft, wenn es günstigere Angebote gibt.
Die Marke selber will aber nicht der Preisbrecher sein. CHmobile folge den Marken der Konkurrenten im Discountsegment, hiess es weiter. Zum Start sind beide Abos von CHmobile für 9,90 Franken pro Monat erhältlich. Nach einer kurzen Einführungsphase soll der Preis für das teurere Abo, das auch Roamingguthaben zum Surfen im Ausland beinhaltet, auf 14,90 Franken steigen.
Im Discountsegment tummeln sich derzeit zahlreiche Marken wie Spusu, Digital Republic, Gomo, Galaxus, Teleboy, Aldi Suisse, Lidl, Post, Migros oder iWay.
jb/ra
(AWP)