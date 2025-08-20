Wieviel der zweitgrösste Telekomkonzern für die TV-Rechte bezahlt hat, wurde nicht mitgeteilt. «Wir geben keine Vertragsdetails bekannt», sagte National League-CEO Denis Vaucher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Sunrise hat sich gegen die Konkurrenten durchgesetzt. Es habe mehrere Bieter gegeben, sagte Vaucher weiter. Namen wollte er keine nennen.