Das Unternehmen setzt damit wieder eine eigene Führung für die grösste Geschäftseinheit ein, wie der Telekomanbieter am Donnerstag mitteilte. Elsässer kommt von CH Media TV, wo er zuletzt das TV- und Streaminggeschäft führte.
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(AWP)
Sunrise beruft Wolfgang Elsässer per 1. Juli 2026 in die Geschäftsleitung. Er wird Chief Consumer Officer Main Brand und übernimmt die Leitung des Privatkundengeschäfts unter der Marke Sunrise. Elsässer folgt auf Konzernchef André Krause, der den Bereich seit Januar interimistisch geführt hat.
Das Unternehmen setzt damit wieder eine eigene Führung für die grösste Geschäftseinheit ein, wie der Telekomanbieter am Donnerstag mitteilte. Elsässer kommt von CH Media TV, wo er zuletzt das TV- und Streaminggeschäft führte.
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