Am Schluss einer Umstellung kämen immer die komplexeren Fälle. «Und die haben leider häufiger als erwartet dazu geführt, dass der eine oder andere Kunde gesagt hat: Nein danke, das ist mir zu umständlich, das mache ich jetzt nicht», sagte Krause. Die Umstellung sei mittlerweile abgeschlossen. Insgesamt hat Sunrise noch 1,29 Millionen Internetkunden.