Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern noch einen Fehlbetrag von 18,3 Millionen Franken hinnehmen müssen. Der Rückgang sei hauptsächlich auf Veränderungen bei den Finanzerträgen und -aufwendungen im Zusammenhang mit Derivaten auf Fremdwährungen zurückzuführen. Dabei habe die Abwertung des US-Dollar zum Franken eine Rolle gespielt. Zudem seien die Finanzierungskosten tiefer, weil Sunrise nach der Abspaltung von Liberty Global nun einen geringeren Schuldenberg hat.