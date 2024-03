In dieser neuen Rolle werde sie direkt an Liberty-Chef Mike Fries berichten, heisst es in einem Communiqué vom Mittwoch. Zusammen mit einem übergreifenden Team werde sie besondere Wachstums- und Verbesserungsprogramme leiten. An den Strukturen der derzeitigen operativen CEOs auf Länderebene werde sich aber nichts ändern.