Topmanager geht

Laut «Inside Paradeplatz» muss ihm Rahmen des Programms auch Chief Consumer Officer Christoph Richartz über die Klinge springen. Ein Sprecher von Sunrise bestätigte gegenüber AWP zwar den Abgang von Richartz, betonte aber, dass es keinen Zusammenhang mit dem geplanten Stellenabbau gebe. Richartz sei zwar nicht mehr in der Geschäftsleitung, bleibe aber noch für eine Übergangsphase bei Sunrise.