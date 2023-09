Bei Sunrise kommt es zu einem Wechsel im Topmanagement: Die ehemalige UPC-Chefin Severina Pascu tritt per 1. Oktober 2023 als stellvertretende CEO und Chief Consumer Officer von Sunrise zurück. Sie bleibe aber noch weitere sechs Monate als exekutive Beraterin tätig, teilte der Telekomkonzern am Dienstag in einem Communiqué mit.

26.09.2023 12:04