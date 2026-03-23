Strategische Wende

Damit vollziehe Sunrise eine strategische Wende, erklärte Konzernchef Krause. Bisher haben die Telekomanbieter sich mit immer günstigeren Angeboten gegenseitig die Kunden abgejagt. Dadurch erhielten immer die Neukunden die besten Konditionen, während die langjährigen Bestandskunden mit ihrem bisherigen Abo durch die stetigen Preissenkungen im Verlauf der Zeit immer schlechter dastanden. Das sei eigentlich gerade das Gegenteil von dem, was die Kunden erwarten würden, sagte der Sunrise-Chef.