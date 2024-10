Sunrise will einen Teil seiner Schulden gegebenenfalls früher refinanzieren. «2028 wird circa 1 Milliarde Franken fällig, was rund einem Drittel der Gesamtsumme entspricht. Einen Teil davon werden wir je nach Marktsituation gegebenenfalls auch früher refinanzieren», sagte Konzernchef André Krause in einem Interview mit der «Finanz und Wirtschaft» vom Dienstag.