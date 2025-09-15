Sorge vor Rüstungsblockaden

Besonders im Rüstungsbereich sei zu befürchten, dass Israel in Zukunft «blockiert» werden könnte, sagte Netanjahu. Daher müsse es seine eigenen Waffen herstellen. «Wir sind Athen und Sparta», sagte der Premier in einem Vergleich mit den Stadtstaaten im antiken Griechenland. Besonders Sparta war für seine militärisch geprägte Gesellschaft und Kriegerkaste bekannt. «Wir werden Athen und Super-Sparta sein», sagte Netanjahu.