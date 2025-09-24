Auf den Philippinen, wo der Monstersturm zuvor gewütet hatte, gab es mindestens zehn Tote, darunter mehrere Fischer, deren Boot bei hohem Wellengang gekentert war. Dem Katastrophenschutz zufolge waren in dem Inselstaat mehr als 190.000 Anwohner von «Ragasa» betroffen. Unterdessen zieht ein weiterer Sturm auf die Philippinen zu: «Bualoi» nehme immer mehr an Fahrt auf und könnte dort am Freitag in der Region Bicol im Südosten der grössten Insel Luzon auf Land treffen, teilte die staatliche Wetteragentur Pagasa mit.