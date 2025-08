Der niederländische Supermarktbetreiber Ahold Delhaize hat im zweiten Quartal dank gut laufender Geschäfte in Europa deutlich mehr verdient. In den Vereinigten Staaten, dem grössten Markt des Konzerns, läuft das Geschäft dagegen weiter schleppend. An der Börse sorgten die Zahlen nach einem zögerlichen Start für deutliche Gewinne.