Der niederländische Supermarktbetreiber Ahold Delhaize hat im zweiten Quartal dank gut laufender Geschäfte in Europa deutlich mehr verdient. In den Vereinigten Staaten, dem grössten Markt des Konzerns, läuft das Geschäft dagegen weiter schleppend. Konzernweit legte der Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als drei Prozent auf knapp 23,1 Milliarden Euro zu, wie das im Eurostoxx 50 notierte Unternehmen am Mittwoch in Zaandam mitteilte. Der starke Euro zehrte dabei einen Teil der Zuwächse auf. Zu konstanten Wechselkursen wäre der Erlös um 6,5 Prozent gestiegen.