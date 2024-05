Der Supermarktkonzern Ahold Delhaize hat sich neue Mittelfristziele gesetzt und erwartet in den kommenden Jahren weiteres Wachstum. So soll der Umsatz in den Jahren 2025 bis 2028 um vier Prozent im Schnitt jährlich steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag im niederländischen Zaandam anlässlich des Kapitalmarkttags mitteilte. Die bereinigte operative Marge soll ebenfalls durchschnittlich vier Prozent erreichen. Im Vergleich zu 2024 sieht der Konzern zudem im Durchschnitt ein jährliches Wachstum des bereinigten Ergebnisses je Aktie im Mittel im hohen einstelligen Prozentbereich.