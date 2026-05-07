«Seit der Parlamentswahl hat die Beliebtheit der Labour-Partei sehr rasch und stetig abgenommen und Keir Starmer ist besonders unbeliebt», sagte Politikwissenschaftlerin Sara Hobolt von der London School of Economics (LSE) kurz vor den Wahlen. Zum erwarteten Abschneiden Labours bei der Kommunalwahl in England sagte sie, dass es schwere Verluste geben wird. Schon lange wird spekuliert, die Labour-Partei könne das Wahlergebnis zum Anlass nehmen, Starmer zu stürzen.