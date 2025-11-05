US-Präsident Donald Trump wird bei der Anhörung nicht persönlich erwartet. Die Richter befassen sich mit dem wichtigsten Instrument, das der Präsident seit seinem Amtsantritt im Januar für seine Politik nutzt, um Geld und wirtschaftlichen Aufschwung ins Land zu bringen: Zölle gegen den Import ausländischer Produkte. Auch die EU ist betroffen. Im Kern geht es um die Frage, ob Trump sich bei der Verhängung der Zölle auf ein Notstandsgesetz berufen kann.