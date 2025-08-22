Der Oberste Gerichtshof der USA erlaubt die von der US-Regierung geplanten Kürzungen von Forschungsgeldern wegen sogenannter DEI-Programme für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion. Dabei geht es um 783 Millionen Dollar (rund 675 Millionen Euro), die für Forschungsprojekte des nationalen Gesundheitsinstitutes NIH vorgesehen waren, berichten US-Medien. Die Entscheidung des Supreme Court am Donnerstag fiel mit fünf zu vier Stimmen knapp aus, wobei der Oberste Richter John Roberts mit den drei als liberal gesehenen Richtern stimmte.