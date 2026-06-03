Reform könnte Stimmen schwarzer Wähler verpuffen lassen

Der Supreme Court hatte den Schutz von Minderheiten im Wahlrecht im April bereits abgeschwächt. In Alabama war das Bundesgericht dann Ende Mai per einstweiliger Verfügung gegen die geplante Wahlkreisreform eingeschritten, weil dadurch die Stimmen schwarzer Wählerinnen und Wähler - die tendenziell eher den Demokraten wohlgesonnen sind - auf mehrere Bezirke aufgeteilt worden wären und an Wirkung verloren hätten.