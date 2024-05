Susanne Wille ist die erste Frau an der Spitze der SRG. Am Samstag wurde die gebürtige Aargauerin an der ordentlichen Delegiertenversammlung der SRG zur neuen Generaldirektorin ernannt. Sie tritt auf 1. November 2024 die Nachfolge von Gilles Marchand an, der seinen Rücktritt im laufenden Jahr angekündigt hatte.