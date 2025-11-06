Der Halbleiterzulieferer Suss erwartet nach einer zuletzt trägen Entwicklung wieder bessere Zeiten. «Im vierten Quartal rechnen wir auf Basis konkreter Kundenanfragen nun aber mit einer sehr deutlichen Belebung», sagte Unternehmenschef Burkhardt Frick am Donnerstag laut Mitteilung mit Blick auf die Auftragslage. Nach der Enttäuschung über den Ende Oktober gesenkten Profitabilitätsausblick für 2025 erholte sich die Aktie deutlich. Damals war auch von einem «wenig dynamischen Auftragseingang» im dritten Quartal die Rede gewesen.