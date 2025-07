Der an der Schweizer Börse SIX kotierte Fonds Sustainable Real Estate Switzerland hat in einer Liegenschaft in der Westschweiz alle 48 Wohnungen per 1. August vermietet. Der Wertzuwachs der Liegenschaft in Corsier-sur-Vevey im Kanton Waadt übersteige die Sanierungskosten deutlich, hiess es in einer Mitteilung vom Dienstagabend.