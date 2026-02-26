Die Mietzinseinnahmen stiegen um 4,2 Prozent auf 8,62 Millionen Franken, wie die Fondsgesellschaft am Donnerstagabend mitteilte. Dies trotz des Verkaufs einer Liegenschaft in Fribourg. Zugleich sei eine Sanierung in Corsiersur-Vevey abgeschlossen worden und der Ertrag aus dem Ende 2024 fertiggestellten Neubauprojekt in Oensingen erstmals ganz in die Rechnung geflossen.