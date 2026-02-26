Die Mietzinseinnahmen stiegen um 4,2 Prozent auf 8,62 Millionen Franken, wie die Fondsgesellschaft am Donnerstagabend mitteilte. Dies trotz des Verkaufs einer Liegenschaft in Fribourg. Zugleich sei eine Sanierung in Corsiersur-Vevey abgeschlossen worden und der Ertrag aus dem Ende 2024 fertiggestellten Neubauprojekt in Oensingen erstmals ganz in die Rechnung geflossen.
Da zugleich der Aufwand zurückging, kletterte der Nettoertrag um 18 Prozent auf 4,62 Millionen Franken. Unter dem Strich verblieb ein um 17 Prozent höherer Gesamterfolg von 5,39 Millionen Franken.
Im gesamten Geschäftsjahr 2025/26 erwartet der Fonds leicht steigende Mietzinseinnahmen. Derweil werde wie angekündigt auf Anfang April die Liegenschaft in Hombrechtikon verkauft, wobei der Verkaufspreis um 1,61 Millionen Franken über dem Verkehrswert liege.
mk/
(AWP)