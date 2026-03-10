Für die versicherungstechnischen Risiken und die Anlagerisiken verfügt die Suva zudem über Eigenmittel, deren Mindestwert gesetzlich vorgegeben ist. Da sie nicht gewinnorientiert sei, gebe die Suva überschüssige Rückstellungen und Eigenmittel in Form von tieferen Prämien an die Versicherten weiter, teilte der Versicherer mit. Seit 2019 sei der Werkplatz Schweiz dadurch um insgesamt rund 3,5 Milliarden Franken entlastet worden.