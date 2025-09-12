Niggli war 23 Jahre lang bei der Suva tätig. Am 1. Juli 2019 trat er in die Geschäftsleitung ein, seither leitet er das Departement Finanzen und Informatik.
Er spiele eine zentrale Rolle dabei, «dass die Suva heute Innovation und Solidität verkörpert», liess sich Felix Weber, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Suva, zitieren.
Ein Augenleiden zwinge ihn, seine Prioritäten neu zu setzen, wie Niggli in der Mitteilung erklärte.
Der Suva-Ratsausschuss leite in den kommenden Wochen den Auswahlprozess ein, um die Nachfolge ab 1. Juli 2026 zu bestimmen.
mk/
(AWP)