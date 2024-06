Insgesamt hat die Schweizerische Unfallversicherung (Suva) im vergangenen Jahr einen Geschäftsgewinn von 309 Millionen Franken eingefahren, wie sie am Freitag an ihrer Bilanzmedienkonferenz bekannt gab. Im Vorjahr hatte sie wegen des Tauchers an den Finanzmärkten nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs noch einen Verlust von 152 Millionen Franken erlitten.