Nach diesem schweren Unglück stehe zunächst die lebensrettende Akutbehandlung von Verbrennungspatienten im Vordergrund, hiess es in der Medienmitteilung. Darauf folge eine spezialisierte, oft langfristige Rehabilitation, die für die körperliche und psychische Genesung der Betroffenen von entscheidender Bedeutung sei. Diese Phase beginne erst in zwei bis sechs Monaten, je nach Schweregrad der Verletzungen, so Martinelli. Erst dann könne man mehr sagen, auch dazu, wie viele Patienten man aufnehme.