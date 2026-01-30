Kohler setzte sich in einer öffentlichen Ausschreibung durch, wie die Suva am Freitag mitteilte. Der Suva-Ratsausschuss wählte ihn gleichentags als neues Mitglied der vierköpfigen Geschäftsleitung.
Darin wird Kohler die Führung des Departements Finanzen und Informatik übernehmen. Dort ist der Finanzexperte bereits heute tätig und leitet bisher die Abteilung Unternehmensrechnung und Controlling.
Hubert Niggli hatte im vergangenen September angekündigt, seinen Posten am 30. Juni 2026 abgeben zu wollen. Diese Entscheidung fällte er aus gesundheitlichen Gründen, wie es damals in einer Mitteilung hiess. Er ist seit 2019 Mitglied der Geschäftsleitung und seit 23 Jahren bei der Suva tätig.
(AWP)