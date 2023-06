Die Finanzlage der Suva ist mit einem Solvenzquotienten von 151 Prozent nach wie vor sehr solide. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die positive Entwicklung des Unfallrisikos in den letzten zehn Jahren senkt die Gruppe für 2024 die durchschnittlichen Nettoprämien in der Berufsunfallversicherung um gut fünf Prozent und jene in der Nichtberufsunfallversicherung um rund ein Prozent.