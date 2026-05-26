Allein bei der Invaliden- und Unfallversicherung soll die Summe der eingestellten Leistungen bei rund 14,2 Millionen Franken liegen. Die Personalkosten, die von den Versicherungsträgern für die Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch - inklusive der Kosten für die Observationen - ausgewiesen wurden, betrugen im Berichtsjahr 2025 9,2 Millionen Franken.