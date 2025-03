Die Delegierten der SVP haben an ihrer Versammlung am Samstag in Puidoux VD «Grenzkontrollen, die sofortige Ausschaffung krimineller Ausländer und eine starke Armee im Zeichen der bewaffneten Neutralität» gefordert. Zudem fasste die Partei die Ja-Parole zur Abschaffung des Eigenmietwerts.