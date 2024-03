Die Bisherigen sind bei den Regierungsratswahlen in den drei Kantonen St. Gallen, Uri und Schwyz mit einer Ausnahme wiedergewählt worden. In Uri muss ein SP-Vertreter in den zweiten Wahlgang. Bei den Parlamentswahlen steht die SVP als Siegerin da, während FDP, Grüne und SP Mandate abgeben mussten.

03.03.2024 19:20