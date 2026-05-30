Es sei Fakt, dass die Bäuerinnen und Bauern auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen seien, sagt Kupper, der auch Bio-Landwirt ist. Das habe insbesondere die Corona-Krise klar gezeigt, als zu wenig qualifizierte Arbeitskräfte für wichtige Erntearbeiten aus dem Inland hätten rekrutiert werden können. Ein starrer Bevölkerungsdeckel beziehungsweise die Kündigung der Personenfreizügigkeit und damit auch die Kündigung des sehr wichtigen Agrarabkommens gingen seiner Meinung nach zu weit.