Das Dublin-Abkommen hingegen greift im Asylbereich. Es sieht vor, dass eine asylsuchende Person ein Asylgesuch nur in einem der Dublin-Staaten stellen kann. Die Schweiz kann also eine Person, die bereits in einem weiteren Dublin-Staat ein Gesuch einreichte, an diesen Staat zurückweisen. So soll unter anderem verhindert werden, dass zwei Staaten gleichzeitig dasselbe Gesuch prüfen.