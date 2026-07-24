Weiter sprach sich die SVP im Kontext der Zollerhöhung gegen eine Annäherung an die Europäische Union aus. Auf keinen Fall dürfe sich die Schweiz «an die erpresserische Krisen-EU anbinden, die ihre Wirtschaft zu Tode reguliert».
(AWP)
Für die SVP ist die Begründung der neuen US-Zölle nicht nachvollziehbar. Die Partei fordert als Reaktion den Abbau von Regulierungen und den Abschluss weiterer Freihandelsabkommen, wie sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.
Weiter sprach sich die SVP im Kontext der Zollerhöhung gegen eine Annäherung an die Europäische Union aus. Auf keinen Fall dürfe sich die Schweiz «an die erpresserische Krisen-EU anbinden, die ihre Wirtschaft zu Tode reguliert».
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