Die Operation Libero forderte die Bundesversammlung per Petition auf, die Initiative für ganz oder teilweise ungültig zu erklären, wie sie in einem Communiqué schreibt. Mit der Streichung des Aufenthaltsstatus' einer vorläufigen Aufnahme und der Limitierung der Anzahl Asylgewährungen auf 5000 würde zwingendes Völkerrecht verletzt.