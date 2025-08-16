In seiner Rede vor den Parteidelegierten in Schaffhausen stellte Dettling die «masslose Zuwanderung» und die «EU-Unterwerfungsverträge» ins Zentrum. Die Zuwanderung beschere der Schweiz sinkenden Wohlstand und steigende Kriminalität. Mit den neuen EU-Verträgen würde die Schweiz laut Dettling ihre Selbstbestimmung und Demokratie aufgeben.