Die Schweiz müsste sich mit diesen Verträgen fremden Richtern unterstellen und «Milliarden Franken an Tributzahlungen nach Brüssel leisten». Dettling kritisierte weiter, dass es nach dem Willen des Bundesrates keine obligatorische Volksabstimmung mit einem Ständemehr geben soll. «Wir werden diesen EU-Unterwerfungsvertrag bekämpfen», kündigte der SVP-Parteipräsident an.